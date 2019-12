Maksuameti juht: võõrtööjõule tuleb maksta keskmist palka, aga ettevõttega ei juhtu ka midagi, kui ta seda ei tee

Valdur Laid, mulle tundub, et maksu- ja tolliamet pole viimasel ajal ühegi skandaaliga silma paistnud? Kuidas see teil õnnestunud on?

See on meie jaoks väga positiivne, tõesti. Kogu maksude teema on selline, et mida rahulikum on foon ja mida vähem sellest räägitakse, seda paremini see mõjub inimeste maksutahtele ja stressitasemele. Olgem ausad, me oleme asutus, millega seostuvad pigem stressi tekitavad ja muretsema panevad teemad.



Maksuametit ootab uuel aastal ees suur muudatus, kui valitsuse kavandatav pensionireform läbi läheb.

Jah, meid puudutab see suurel määral, sest uus süsteem peab meie, sotsiaalkindlustusameti, sealse pensionikeskuse ja ettevõtete vahel tööle hakkama. Peale selle peavad pangad looma investeerimiskontod jne. Kui seadus vastu võetakse, siis saab ettevalmistamisega tegelema hakata, praegu on vara täpsemaid tegevusi planeerida.



Reform on saanud laialdast kriitikat. Milline on teie hinnang reformile?

Pensionid ei ole maksu- ja tolliameti teema. Mida saame öelda kahe aasta jooksul tehtud maksutahte uuringute põhjal, on see, et maksutahte kasvatamisel on äärmiselt oluline maksusüsteemi lihtsus. Inimesed peavad tunnetama kogu süsteemi õiglasena ja süsteem peaks võimalikult pikalt püsima stabiilsena. Igapäevaelu on niigi probleeme täis ja seepärast peaks riik hoolikalt kaaluma, mis teemasid ja uusi muresid mängu tuua. Efekti saame analüüsida siis, kui see tehtud on.