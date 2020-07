Maksuameti peadirektor lahkub ametist ja suundub erasektorisse

„Ma lahkun ametist eelkõige kahel põhjusel - esiteks on oluline osa minu jaoks töiselt hingelähedasest MTA-s kas valmis saamas või selgelt liikumas õigel kursil. Ning teisalt tunnetan, et oskan paremini panustada ja juhina väärtust luua organisatsioonis, kus on selged ärilised eesmärgid," ütles ta.

„Aitäh kõikidele MTA inimestele, et sain teilt õppida, kogeda uut ning üheskoos panustada MTA ja Eesti riigi heaks. Mulle endale teevad kõige rohkem rõõmu need arengud, mis viisid sammhaaval ellu MTA visiooni - vabatahtlikult maksukuulekat Eestit. Tänu teie pühendunud ja professionaalsele tööle on MTA üks kõrgeimalt usaldatud institutsioone Eesti avalikus sektoris ning eestimaalaste maksukäitumine parimate seas Euroopas," lisas Laid.

„Maksu- ja tolliamet on olnud rahandusministeeriumile hea koostööpartner ja jõudnud Valduri juhtimisel mitme olulise verstapostini: maksutulu kogumine on ületanud planeeritut, varimajanduse osakaal on vähenenud, sealhulgas ümbrikupalga saajate hulk on kahanenud ligi poole võrra.

MTA on arendanud mitmeid uusi ja innovaatilisi e-teenuseid, mis teevad maksude tasumise lihtsamaks ja tõstavad nõnda vabatahtlikku maksukuulekust. Tänan Valdurit tehtud töö eest ja loodan, et ta kunagi ka avalikku sektorisse naaseb," ütles rahandusminister Martin Helme.

Valdur Laid töötas MTA peadirektorina alates 2017. aasta juunist.

Avalik konkurss MTA uue peadirektori leidmiseks viiakse läbi lähiajal.