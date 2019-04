Maksuameti süsteemikatkestus paneb postipakid hilinema

Maksu- ja tolliameti infosüsteemide plaaniline katkestus kestab alates 3. mai pealelõunast kuni 8. maini, mille vältel on peatatud e-maksuameti ja e-tolli ning ameti andmebaasidega seotud X-tee teenuste töö, samuti ei ole sel ajal võimalik teha muid päringuid infosüsteemidesse.

Omniva kirja- ja tolliteenuste juhi Eduard Sauli sõnul kaasneb kuuepäevase katkestusega ka deklareerimist vajavate pakkide hilinemine. „Kuna katkestuse ajal pole deklaratsioone võimalik täita ei kliendil ega ka meil, siis jääb enamik saadetisi ootama e-teenuste taastamist. See tähendab, et hiljemalt 9. mail on meil oluliselt suurem kogus deklareerimist vajavaid saadetisi, mida on vaja menetleda,“ ütles Saul.

Üks lahendus on Sauli sõnul oma paki deklaratsioon esitada võimalusel enne katkestust, kui info kauba saabumisest selleks ajaks on kätte saadud. Postipaki deklaratsiooni võib katkestuse ajal esitada aga ka e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna. Sellisel juhul peavad kauba väärtust tõendavad dokumendid olema samuti lisatud.

MTA teenuste osakonna juhataja Triin Raaperi sõnul on katkestus tingitud e-maksuameti ja e-tolli tehnilistest vältimatust ümberkorraldustest. „Infosüsteemide kasutamise piirang tekitab paljudele meie klientidele nende päevade jooksul kindlasti teatavat ebamugavust, kuid selle tulemusel saame pakutavad e-teenused muuta uuenduslikuks, töökindlamaks ning automatiseeritumaks. Praeguses etapis loome paremaid lahendusi kasutajate, isikute, pääsuõiguste ja autentimise haldamiseks,“ märkis Raaper.

MTA Uus e-teenuste keskkond valmib lõplikult aastaks 2020, mille jooksul uuendatakse mitmeid keskseid e-lahendusi.