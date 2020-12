Maksuameti uue juhi palk jääb küll alla Kaido Padari töötasule, kuid ületab presidendi ja peaministri oma

Rahandusministeerium andis poolteist nädalat tagasi teada, et septembri keskpaigast juhita olnud maksu- ja tolliamet saab pärast mitu kuud kestnud valikuprotsessi 4. jaanuarist uue juhi. Selleks saab pikalt suurimat kodumaist kasiinoäri Olympic Entertainment Groupi juhtinud Madis Jääger. Rahandusministeerium on avaldanud ka tema palganumbri, milleks hakkab olema 6900 eurot kuus.

See on 400 eurot kõrgem, kui oli tema eelkäija Valdur Laidi kuutasu, mis riigiametnike 2019. aasta palgaandmete järgi oli 6500 eurot kuus. Samas küündis Laidi avalikust sektorist saadud teenistus 2019. aastal koos lisatasudega kokku 91 772,37 euroni, andes tema keskmiseks kuusissetulekuks 7647,7 eurot.

Kui võrrelda maksu- ja tolliameti uue juhi palganumbrit teiste kõrge riigiteenistujatega, siis jääb tema palk alla uuest aastast tegevust alustavad transpordiameti juhi Kaido Padari kuupalgale, milleks hakkab olema 7500 eurot.

Samas on see mõnesaja euro võrra kõrgem kui peaministri ja presidendi oma, mis selle aasta 1. aprillist kerkis varasema 6168 euro pealt 6661 euroni kuus, ning oluliselt kõrgem riigikogu liikme palgast, mis on praegu 4330,15 eurot.

Madis Jääger juhtis aastatel 2010-2018 Eesti üht edukamat börsiettevõtet Olympic Entertainment Group. Aastatel 2001-2010 töötas ta audiitorbüroos PricewaterhouseCoopers, ta on ka vandeaudiitor ja audiitorkogu liige. Jääger on omandanud Estonian Business Schoolis rahvusvahelise ärijuhtimise bakalaureusekraadi cum laude ja majandusteaduste magistrikraadi Tartu Ülikoolis.

Maksu- ja tolliameti peadirektori nimetab viieks aastaks ametisse rahandusminister. Avaliku konkursi maksu- ja tolliameti peadirektori leidmiseks kuulutas riigisekretär välja septembris, kui senine maksu- ja tolliameti juht Valdur Laid lahkus ametist, et jätkata tööd Kristjan Rahu investeerimisfirma UG Investeeringud juhatuse esimehena.