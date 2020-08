Maksuekspert: välismaal äri tehes ärge eirake ametlikke kirju

„Mis iganes kiri kuskilt tuleb, ärge visake seda prügikasti ega jätke tähelepanuta. Võtke see kiri ette ja kui ise aru ei saa, siis laske ära tõlkida või küsige nõu pädevamatelt,” soovitas LL Corrector OÜ juhataja Laura Niit.

Raamatupidamisbüroo, mis ei paku ainult kitsast teenust, vaid suudab ettevõtteid nõustada ka äriküsimustes, annab kordades rohkem lisandväärtust, usub LL Correctori juhataja ja pearaamatupidaja Laura Niit. Kuigi riik on võimaldanud ettevõtjal paljud raamatupidamist puudutavad küsimused ise lahendada, ütles Niit, et vaatamata sellele on raamatupidamine läinud keerukamaks.

„Just seetõttu, et meie juurde jõuavad kliendid, kes oma teadmiste ja tarkuse baasil on püüdnud raamatupidamist korraldada. Paraku aga puuduvad nii haridus kui ka kogemused selles valdkonnas ja varem või hiljem tekib sellest probleem,” tõdes Niit. „Seega on targem anda raamatupidamise küsimused lahendamiseks pädevatele inimestele ja ise keskenduda äri tegemisele. Kõigega ei peagi inimene üksinda hakkama saama,” lisas ta.

Kui aga asjad on juba vussi läinud, siis kipuvad probleemid kuhjuma. Pole harvad juhtumid, kus välisriigis toimetav Eesti ettevõtja on maksuameti pöördumisi eiranud ja sellega endale palju suurema pahanduse kaela tõmmanud. Niit rääkis, et ühte nende klienti ähvardati isegi vanglaga, kuna mees ignoreeris välisriigi ametnike nõudmisi ega suhelnud nendega. „Mis iganes kiri kuskilt tuleb, ärge visake seda prügikasti ega jätke tähelepanuta. Võtke see kiri ette ja kui ise aru ei saa, siis laske ära tõlkida või küsige nõu pädevamatelt,” soovitas Niit.

Teine suur teemade ring, kus ettevõtjate küsimused on kiired tulema, on piiriülene maksustamine. Ka siin soovitas Niit ettevõtetele valida endale appi pädevad maksueksperdid, kelle nõuanded aitavad vältida hilisemaid maksuvaidlusi. „Välismaal ettevõtet luues on vajalik enne nõu pidada, sest nii suudetakse suuremaid komistuskive vältida. Meie soovitame kõigile oma klientidele, et nad tuleks konsultatsioonile enne suurte otsuste langetamist või lepingute allkirjastamist. Oleme näinud müügilepinguid, kus ostjal pole isegi maksmise kohustust kirjas,” muigas Niit.

