Maksumaksjat vihastas maksuameti teavitus: lõpetage see jama, keegi ei ole seadusevastaselt käitunud

„Kes on käitunud seadusevastaselt? Lõpetage see jama. Hea, kui hoiatatakse, et tuleb juurde maksta, aga seadusevastaselt pole ju keegi käitunud. Mul on õigus kasutada maksuvaba miinimumi 6000 eurot aasta jooksul ja mina pole süüdi, kui ma saan muid tulusid, mis minu 6000 vähendavad. Seda enam, et ma maksan kolmandasse sambasse ja sedakaudu saan vähendada makstavat summat parasjagu niipalju, et kiirlaenu võimaliku tulumaksu tasumiseks võtma ei pea," pahandab ettevõtja.

Maksu- ja tolliameti teade:

Meie andmetel on Teie 2019 aasta 9 kuu jooksul teenitud tulule arvestatud maksuvaba tulu suuremas summas kui seaduses lubatud, mistõttu võib Teil tuleval aastal tekkida tuludeklaratsiooni esitamise ja tulumaksu juurdemaksmise kohustus. Lõplik tulumaksusumma selgub deklaratsiooni esitamisel.

Juurdemakstava maksusumma suurust saate vähendada sellega, kui palute väljamakse tegijal (tööandjal, sotsiaalkindlustusametil jt) Teile järgmistel kuudel tehtavatelt väljamaksetelt maksuvaba tulu mitte arvestada või arvestada väiksemas summas kui seni.

Maksu- ja tolliameti kommentaar: