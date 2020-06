Maksupettuses süüdistatava Oliver Kruuda kohtuasja lõppakord kogub tuure

Esmaspäevasel istungil prokuratuuri lõpukõne pidanud ringkonnaprokurör Alar Lehesmets on veendunud, et kohtulikult uuritud tõenditega on Oliver Kruuda ja tema kaasosaliste süü leidnud tõendamist.

Esimene kuriteoepisood, milles Kruuda on süüdistuse saanud, on 2015. aasta alguse käibemaksupettus. See puudutab OÜ Paide Piim pankrotipesast ostetud seadmeid. OÜ Dairy Trading House ostis need 246 000 euro eest ja AS-ile Tere müüdi need edasi juba umbes 918 000 euroga.

Prokuröri sõnul esitas Kruuda AS-i Tere omaniku ja juhatuse liikmena mitme inimese, sh Rein Lepassoni kaasaaitamisel 2015. aasta märtsis ja mais maksuhaldurile käibedeklaratsioonides tahtlikult valeandmeid, et vähendada maksukohustust. Lehesmets märkis, et sellega rikuti käibemaksuseaduse nõudeid ja seetõttu jäi riigile laekumata 125 298,83 eurot.