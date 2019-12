Maksuvõlglaste nimistus paistavad uute tulijatena silma varem edukad tööstusfirmad

Kõige kõrgemal kohal olev uus tulija maksuvõlglaste tabelis on 33. kohal olev skandaalse kinnisvaraärimehe Kristjan Silla kinnisvarafirma Loo Kodud OÜ, mille maksuvõlg on 575 673 eurot ja mille suhtes plaanis ühisrahastusportaal Crowdestate novembri lõpus ka pankrotimenetluse alustamist.

Tabeli lõpuossa on jõudnud 96. kohal olev telekommunikatsioonifirma Levikom Eesti OÜ, mille maksuvõlg on 225 582 eurot ja mille juht Peep Põldsamm on väitnud, et tegelikult on tegu 2017. aasta maksuvõlaga, ning 100. kohal olev töötleva tööstuse ettevõte Windoor AS, mille maksuvõlg on 221 617 eurot ja mis jäi hiljuti Soomes miljardiprojektiga jänni.

