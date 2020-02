Maltalt Tallinnasse suundunud Ryanairi lend otsustas hoopis Riias maanduda

Tallinna lennujaama pressiesindaja Margot Holts selgitas, et Ryanairi meeskond otsustas lennujaama rajatingimuste tõttu Riias maanduda.

"Kui lennuk hakkab lähenema lennujaamale, kus on plaanitud maanduda, võetakse lennujaamaga ühendust, et uurida ilma- ja teeolude kohta. Lennuki meeskond arvas, et rada on liiga libe," rääkis Holts. Kuigi Tallinna lennujaam tegi lisaks veel jäätõrjet rajal, otsustas Ryanairi meeskond siiski Malta lennu Riias maanduda.

"Rajatingimused olid normaalsed ning hommikust saadik on meil erinevad lennud maandunud," kinnitas Holts. Ta ütles, et alati ongi lennuki meeskonna otsustada, kus nad lõpuks maanduvad ja missuguse lennujaama rajatingimused neile sobivad.

Üks hinnanguliselt 190 reisijast kirjutas Delfisse, et kõik algas piloodi teatega Tallinna lennujaama libedusest. "Öeldi, et ootame, kuni lennujaam teeb libeduse tõrje," sõnas eestlane, kes RyanAiri pardal kodumaale lendas. "Pärast viit ringi taevas teatas kapten, et ikka on rada liiga libe ja rahva tervis tuleb esimesena, kuigi ilm oli pilvitu ja päikseline," rääkis reisija. Kell 13.45 maandus lennuk Riias, aga ka kell 14.25 ei lubatud kedagi lennukist maha.

"Istume nagu silgud pütis, kapten iga 15-minuti tagant räägib, et ehk saame tagasi Tallinnasse, nüüd olevat maandumisrada täitsa töökorras," rääkis ta. Reisija lisas, et lennukit tuleb veel väidetavalt tankida, paberimajandus korda ajada ning siis õnnestub inimestel Tallinna poole lendama hakata. "Õnneks jääb see mulle esimeseks ja viimaseks korraks selle firmaga."