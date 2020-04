Marek Reinaas: suur osa negatiivsetest uudistest on veel tulemata

Esiteks peame aru saama sellest, et suur osa negatiivsetest uudistest on veel tulemata. Esimesena said selles kriisis pihta kõik, mis tänu liikumiskeelule on seotud reisimise ja meelelahutusega ning teiselt poolt kõik, mis on seotud „nice-to-have" tarbimisega, olgu need siis kestvuskaubad või ilu- ja sporditeenused.

Järgmine laine tuleb paarikuise välbaga ja pihta saavad need tööstus- ja teenusettevõtted, kelle kliendid on teised suurettevõtted. Rahvusvaheliselt näiteks auto- ja ehitussektorites. Sellistel ettevõtetel põhineb suurem osa Eesti ekspordist. Praegu on kannatanud meie sisetarbimine, aga suur osa ekspordist kukub ära teises ja kolmandas kvartalis.

Hea näide ja kogemus, mismoodi üks riik oma eksistentsiaalselt tähtsale majandusharule appi tõttas, pärineb 2008. aastast, mil USA valitsus päästis oma autotööstuse. Seal oli tegemist kohe-kohe pankrotti mineva riigi jaoks strateegilise tööstusharuga, kus ohus oli üle miljoni töökoha ja oluline osa USA rahvuslikust kogutoodangust. Sisuliselt võttis USA valitsus maksumaksjate rahaga riskides ettevõtted üle, sundis neid oluliselt muutma oma toimimismudelit, pärast kriisi müüs aga oma osalused maha. Aktsionärid kaotasid kogu oma vara ja võlausaldajad vahetasid oma võlakirjad aktsiate vastu ca 85-protsendilise kahjumiga.

Miks toetada? Vana ja uus majandus.

Esimene küsimus - „miks peaks appi minema". Kui ohus on riigi jaoks strateegiline tööstusharu, mis väikese Eesti puhul võib tähendada ka ühte, väga suurt ettevõtet, siis üldine vastus on „jah". Siin võib olla heaks näiteks puidutööstus laiemalt ja puitmajatööstus kitsamalt või Tallink kui nähtus. Ühel juhul me väärindame meie kõige olulisemat loodusvara millega on seotud suur osa Eesti SKP-st ja töökohtadest, mis asuvad väljaspool Harjumaad. Tallinki kriitilisust Eesti majanduse jaoks ei pea ilmselt kellelegi selgitama.

Sellised „vana majanduse" ettevõtted on ka lihtsamini hinnatavad. Neil ettevõtetel on oma suhteliselt stabiilne turuosa ja paikaloksunud ärimudel ning konkurentsieelised, mis põhinevad eelkõige pikaajalistel kliendisuhetel ja teenuse/toote kvaliteedil. Nad on näidanud võimet stabiilselt ja kasumlikult kasvada läbi aastate. Kõik need ettevõtted on teinud olulisi investeeringid põhivarasse ja väga loogiline on eeldada, et koos majanduse taastumisega taastub ka nõudlus, käive ja kasumlikkus.