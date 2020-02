Märgiline number: eestlased e-ostlesid mullu 1,4 miljardi euro eest

Müük interneti teel moodustab juba 20% kogu jaekaubandusest ning on paljude ettevõtete jaoks oluliseim müügikanal. Siiski on oluline märkida, et väljaspool Eestit e-ostlemine ja eriti kolmandatest riikidest (Aasiast) on kasvanud viimase 6-7 aastaga isegi poole võrra ning eestlased teevad oste Eesti ning välismaa e-poodidest kokkuvõttes võrdselt. Vaatamata sellele on Eesti e-poed olnud viimasel aastal väga tublid, panustanud ning võib tõdeda, et mullu kasvas näiteks Eesti e-poodidest ostmine suisa 36%, versus välismaa e-poodidest kasv 18%. Siiski on Aasia (peaasjalikult Hiina) e-kaubanduse kasv ja mõju muljetavaldav.

Eestlased olid 2019. aastal 70% maksete tegemisel pangalingi kasutajad- sellist kõrget pangalingi kasutamise arvu ei ole enamus Euroopa riikidel ette näidata. Lisaks tehakse juba 80-90% oste ja esmasest toote päringust mobiiltelefonist (mida kinnitavad suuremate e-poodide külastatavuse ja seadmete statistikad).

Üks huvitav asi on veel Aasiast tulev kaubakogus ja just nimelt lihtkirjana. Näiteks Konkurentsiameti hinnangul jätkub lihtkirjade saatmine langustrendi ning näiteks 2018.a. oli langus pea 45% ning viimase 5.a. on 4 miljonist kirjast jäänud alles napp 1,5 miljonit (2019.a. andmed veel puuduvad, kuid trendi arvestades on languse protsent pigem veel suurem). On ometi märkimisväärne, et rahvusvahelised kirisaadetised postkasti on kasvanud viimase 5.a. üle 2,5 miljoni saadetise ning kokkuvõttes, sise- ja väljast tulevad lihtkirjade mahud on pea identsed 5.a. lõikes, ületades kokku üle 12 miljoni ühiku. Keskmine eestlane saadab aastas ainult 1 lihtkirja ja kuipalju on meil tekkinud välismaa sõpru/tuttavaid, kes kirju saadavad? See mitme miljoniline lihtkirjade kasv näitab selgelt vaid üht ning on puhas e-kaubanduse ostud, mis peamiselt Aasiast postkasti saadetakse ja seejuures maksuvabalt…