Margus ja Aivar Linnamäe hulgifirmad tegutsevad ühe ettevõttena

Konkurentsiamet asus 12 aastat tagasi seisukohale, et ravimite hulgimüügil tegutsevad Magnum ja AKH erinevatel vertikaalselt seotud turustustasanditel ning on omavahel niivõrd tihedalt seotud, et konkurentideks neid pidada ei saa.

