Margus Linnamäe 22-aastane vennapoeg toetas Elurikkuse Erakonda ligi 15 000 euroga

Elurikkuse erakonna ainsad tulud olid erakondade rahastamise järelevalve komisjonile esitatud selle aasta esimese kvartali aruande kohaselt rahalised annetused, mida tehti 163 ja annetuste summa oli kokku 74 508 eurot.

Annetajate seas torkab silma vaid 22-aastane Alexander Linnamäe, kes tegi Elurikkuse Erakonnale kokku seitse annetust, mille summa oli 14 897 eurot. Vaid üks tema annetus oli 100-eurone, teised kõik suuremad kui 1000 eurot.

Delfi reporter küsis Artur Talvikult, kellega tegemist on ja kust nii noor mees sedavõrd palju raha sai. "Ju ta oma isa käest on saanud," vastas Talvik ja lisas, et tema teada on tegemist suurärimees Margus Linnamäe venna Aivar Linnamäe pojaga.

Margus ja Aivar Linnamäe ise on suured Isamaa toetajad, annetades mõlemad parteile läinud aasta viimases kvartalis kumbki 50 000 eurot.

Valimisreklaamiks kulus üle 50 000 euro

Kvartaliaruandest selgub, et enne riigikogu valimisi kulutas Elurikkuse Erakond reklaamile 52 755 eurot. Reklaamikulude summast kõige suurema osa kulutas partei reklaamtrükistele, milleks kulus 29 567 eurot.