Margus Linnamäe jätkab agressiivset laienemist ja ostab ära Piletilevi

„Meie läbirääkimised algasid suvel, kas juulis või augustis,” sõnas UP Investi juhatuse liige ja tegevjuht Sven Nuutmann, viidates esimesel kohtumisele Baltic Tickets Holding OÜ omanikuga. Sealt edasi arenesid asjad juba kiirelt. „Hoidsime ka ise teadlikult tempot üleval,” märkis Nuutmann. Tehingu allkirjastamiseni jõuti eile.

„Klassikalises mõttes on ju kõik ettevõtted müügis, aga kohtumiste käigus jäi mulje, et neil on huvi müüa ja me võtsime ka väga aktiivse hoiaku, näitamaks, et see pakub meile huvi,” rääkis Nuutmann. Tema sõnul oli UP Investi kõrval veel teisigi huvilisi. „Me oma kiire ja konkreetse asjaajamisega saimegi teatava eelise, et selle tehinguga lõpuni minna,” põhjendas ta.

Tundus, et pakutav kaup on hea

Kuivõrd Baltic Tickets Holding ei tegutse mitte ainult Eestis, vaid ka Lätis, Leedus ja Valgevenes, on tehingule veel vaja nende nelja riigi konkurentsiameti heakskiitu. UP Invest annab lähipäevil ka taotlused sisse ja loodab kõigi nelja ameti heakskiidu saada aasta lõpuks. Tehingu maksumust osapooled ei avalikusta.

„Eks nende läbirääkimiste käigus me tegime endale turu selgeks – mis toimub Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes – ja tundus, et pakutav kaup on hea,” märkis Nuutmann. Tema sõnul pakuti UP Investile kunagi ka ühte Läti piletimüügiettevõtet, aga kuna see tegutses ainult ühes riigis, ei pakkunud see toona huvi. Piletilevi omanikfirma omandamisega laieneb UP Invest lisaks olemasolevatele turgudele ka Valgevenesse.