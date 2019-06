Margus Linnamäe ostab kogu Apollo

Praegu kuulub Apollo kinode ja kohvikutega tegelev Apollo Group Linnamäe UP Investile ja Ivar Vendelini OÜ Sandbachile, vahendab Äripäev.

"OÜ UP Invest ja OÜ Sandbach on sõlminud kokkulepped, mille tulemusena ühine valitsev mõju lõpeb ja edaspidi on OÜ Apollo Group täielikult OÜ UP Invest kontrolli all. OÜ Sandbach jätkab vähemusosanikuna vastavas ärisuunas," teatasid osapooled konkurentsiametile.

Margus Linnamäe ostis 55% Apollo Groupist Vendelililt 2017. aasta sügisel. Sama aasta juulis ostis Ivar Vendelin 20 protsenti MM Grupi aktsiatest, kuhu kuuluvad Margus Linnamäega seotud ettevõtted, mille peale ütles Ekspress Grupi suuromanik Hans H. Luik, et Linnamäe mängib avalikkusega sõrmkübaramängu. "Ei ole kuidagi muljet jäänud, nagu Apollol oleks mõni suuromanik peale Margus Linnamäe. Võib-olla tahetakse see nüüd ära vormistada?" küsis Luik toona retooriliselt.