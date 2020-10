Marina Kaljurand: üleeuroopalise digimaksu tulek on vaid aja küsimus

„Ambitsioonid on kõrged. Poliitilised avaldused on vajalikud. Aga oleme silmitsi väga lihtsa küsimusega: kust tuleb raha? Kuidas saab tagatud, et kõik uhked ideed ja põhimõtted ellu jõuaks?" esitas Kaljurand suurimat muret.

Ta rääkis Euroopa nõukogu viimatistest suurtest kärbetest ja jõudis lahenduseni: „Kui mäletate, ütlesin juba europarlamendi valimiste kampaania ajal, et digimaks tuleb. Ta tulebki ning hakkab kehtima üleeuroopaliselt kõigile digiplatvormidele ja -ettevõtetele. See on vaid aja küsimus. Ma ei näe auahnete plaanide jõustumiseks muud võimalust."

Kaljurand mainis mitmel korral Euroopa parlamendi ja komisjoni vastuolusid nõukoguga. „Osaleme läbirääkimistes ja seadusloome kujundamises. Meid tuleb võtta tõsiselt - eks ole näha, kuidas koostöö nõukoguga edaspidi sujub," poetas ta algul ja lisas hiljem: „Riikide saatused on ikkagi nende endi kätes. Kärbe ei tulnud Euroopa parlamendilt ega komisjonilt, vaid valitsustelt. See oli riigijuhtide otsus. Minu soovitus on selle kohta aru pärida Jüri Rataselt. Tema esindab neil kohtumistel Eestit."

Poliitiliste avalduste asemel vajatakse seaduseid

Tänavu veebruaris tutvustas Euroopa Komisjon dokumenti pealkirjaga „Euroopa digitaalse tuleviku kujundamine." Kaljurand tõi välja erinevaid tahke, mis kõnealusel teemal päevakajalised.

„Peame olema ausad: COVID-19 kriis muutis plaane olulisel määral. See ei tähenda, et prioriteedid muutusid või kadusid. Digitaliseerimine on siiani esikohal, kuid COVID-19 lisas sinna selgelt oma puute," sõnas sotsiaaldemokraat. „Siiani oleme kuulnud palju poliitilisi avaldusi, nüüd oleme jõudnud aega, kus vajame ka poliitilisi dokumente. Ehk seadusandlusse jõudmist."

Kaljurandi sõnul on strateegia üks eesmärk aidata kaasa majanduse konkurentsivõime kasvule. „Paljud ettevõtted on digitaalsete lahenduste juurutamisel olnud aeglased. Kasvuvõimalusi pole piisaval määral kasutatud. Minu põhiküsimus kõlab: kuidas seda muuta?" mõtiskles ta. „Viimased kuud on olnud täiesti erandlikud. Majandused ja ärid seiskusid. Piirid sulgusid. Ühisturg vajus koomasse. Rõhutan: me räägime Euroopa Liidust. Liidust, mille nurgakivid on rajatud erinevatele vabadustele."