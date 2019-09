Maris Lauri: valitsus murdis ka töötavatele pensionäridele antud lubadust

“Meie eelnõule antud arvamuses ütles valitsus, et riigieelarve strateegias on planeeritud pensionäridele täiendav 50-eurone tulumaksuvabastus. Üleeile avaldatud eelarvest aga saime teada, et sellist tulumaksuvabastust ei tule ning juba keskmiselt pensionilt tuleb hakata maksma tulumaksu,” märkis Lauri.

Reformierakonna eelnõu järgi arvatakse kõik pensionid, sh toitjakaotuspension, välja tulumaksuga maksustatavate tulude hulgast, seda keskmise vanaduspensioni ulatuses.

“Lootsime oma eelnõuga taastada olukorra, kus kõiki pensionäre koheldakse võrdselt ja õiglaselt. Eelnõu läheb nüüd teisele lugemisele, aga mäletame, et eelmises riigikogu koosseisus seisis meie töötavate pensionäride eelnõu mitu aastat komisjonis riiulil ega liikunud edasi. Loodame, et seda seekord ei juhtu,” lõpetas Lauri.