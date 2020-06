Marjakasvatajad saavad hakata juulist esitama palgatoetuse taotlusi

Töötukassa palub tööandjal pöörduda päringuga oma maakonna tööandjate konsultandi poole, kes selgitab, kas juba tööle võetud inimeste või tööandja välja valitud kandidaatide eest saab taotleda palgatoetust. Kui ettevõte ei ole veel töötajaid leidnud, tuleks töötukassale edastada oma tööpakkumine koos eelvaliku sooviga ning tööandjate konsultant aitab leida sobivaid ja palgatoetuse tingimustele vastavaid kandidaate.

Päringud ja tööpakkumised palume saata maakondliku tööandjate konsultandi e-posti aadressile, mille leiab töötukassa kodulehelt.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse tööandjale, kes tegeleb marja-, puuvilja või pähklikasvatusega, kui ta võtab tööle registreeritud töötu, kes on olnud tööta viimased kolm kuud või on selle aja sees teinud ajutiselt tööd vähem kui 30 päeva. Toetust saab taotleda töötute eest, kes on tööle võetud 1. juunist või pärast seda.

Toetust makstakse nii töölepingu kui võlaõigusliku lepinguga tööle võtmise korral, sõltumata lepingu kestusest. Tööandjale makstakse palgatoetust kuni kolm kuud sama töötaja eest.

Põllumajanduse palgatoetust makstakse kuni 2020. aasta lõpuni.