Marje Josing imestas maapoodide tohutu viinavaliku üle: mõnes kaupluses lööb pahviks see seinatäis

„Mind vahest on see pilt üllatanud – kuskil maapoes ma ei leia sealt mingit väga head söögivalikut, aga ma leian sealt tohutu alkoholivaliku. Ega ma ratsionaalselt ka sellest väga hästi aru ei saa – tavaliselt kohalikud inimesed ostavad sealt nelja-viit erinevat viina –, miks seal on vaja hoida importviinasid 67 ja Eesti tooteid 56. Miks neid kõiki on vaja lasta seal tolmuda,” nentis Josing.

„Aga nii see pilt on. Kohati mõnes kaupluses lööb pahviks see seinatäis,” lisas konjunktuuriinstituudi juht. Õlle osas on sortimendi kasv tema jaoks mõnevõrra arusaadavam, kuna see on tulnud peaasjalikult käsitööõlle tootjate arvelt. „Neid on tõesti väga rohkelt lisandunud, aga viina osas ma ei ole väga spetsialist – mismoodi 67 viina nii väga erinevad oleksid oma omaduste poolest,” leidis Josing.

Möödunud esmaspäeval toimunud erinevate alkoholiuuringute tulemuste tutvustamise ajal sai avalikuks ka valitsuse otsus 1. juulist alandada alkoholiaktsiisi 25 % ja seda nii lahjale kui kangele alkoholile võrdselt.