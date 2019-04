Marje Josing: majanduskliima on jõudnud langustrendi

Nii usub 53% konjunktuuriinstituudi küsitletud ekspertidest, et poole aasta pärast on majanduse olukord natuke halvem kui täna.

Konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing tõdes, et Eesti majanduse vedavaks jõuks on eksport, oma toodangust peame ekspordiks müüma 79-80%. Oleme nii väike riik ning sõltuvuses kogu maailma, eriti meie kaubanduspartnerite käekäigust. Nii peamegi oma ootustes lähtuma sellest, et maailmamajandus jahtub. „Meie kõikide oluliste partnerite majanduskliima on liikunud langustrendi,“ ütles Josing, lisades, et meil on olukord praegu parem kui rahuldav, kuid ootused on langenud negatiivsele poolele.

Eratarbimise olukord püsib ekspertide ootuste kohaselt hea. Investeeringute osas oodatakse aga langust.

Suurimate probleemidena tuuakse jätkuvalt väljaoskustööliste puudus ja vähene innovatsioon. Samuti tõid eksperdid välja vähese usalduse valitsuse majanduspoliitika suhtes.

Majandususaldusindeks, kuhu koondatakse ettevõtjate arvamused, on samuti Euroopa Liidus langenud. Indeks on kiiresti langenud meie suurima ekspordipartneri juures Soomes ning langustrendis on see ka Rootsis. Ka Leedus, mis Josingu sõnul näitas vahepeal majanduse paipoisi arengut, on nüüd jahtumine.

Eestis on seis Josingu sõnul praegu pikaajalisest keskmisest parem. Alla pikaajalise keskmise taseme oleme langenud kahes valdkonnas: tööstuses ning teeninduses.