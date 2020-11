Marje Josing: me ei pääse sellest kriisist nii lihtsalt, nagu praegu tundub. Olukord läheb raskemaks

Eesti konjunktuuriinstituudi juht Marje Josing tõdeb, et oleme end uinutanud ettekujutusega, et Eesti on tugev e-riik. Avaliku sektori puhul vastab see tõele, kuid reaalmajanduses paraku mitte. Täielikult automatiseeritud tööstusi, nagu on Prantsusmaal ja Saksamaal, meil praktiliselt ei ole. Kui sealsetes piimatööstustes töötab sisuliselt kaks IT-meest ning tehase ühest otsast tuleb piim sisse ja teisest otsast sõidab inimese kätt tundmata toodang välja, siis meil sellist pilti veel ei näe. Tööjõud on piisavalt odav olnud ja ettevõtjatel on olnud probleeme tööjõuga lihtsam lahendada kui automaatikaseadmetesse panustades. Kuid see aeg hakkab läbi saama.

Kuivõrd me mõistame, mis majanduses toimub ja toimuma hakkab?



Ei mõistagi, sest majandusteadlased, kes prognoose teevad, ei ole sellises olukorras olnud. Ei ole tegureid, mida mudelitesse panna. Kõik ei olene finantsasutuse riskiastmest, võlakoormast ega kaubanduse probleemidest. Tegemist on meditsiinilise probleemiga, mille kohta meil veel infot ei ole. Kas viirus on uuesti nakkav? Kas tekivad antikehad? Kui äge uus laine saab olema? Kõik prognoosid on praegu 50 : 50 tõenäosusega. Võid kõike prognoosida, aga see on juhus, kui õigesti läheb.