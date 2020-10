Marje Josing: olukord on halb, aga parem kui kolm kuud tagasi

„Olukord on endiselt halb, aga tunduvalt parem kui kolm või kuus kuud tagasi," lausus Josing kolmanda kvartali majanduse olukorra ülevaadet tutvustades. Kvartaalne konjunktuuriülevaade koostatakse majandusekspertide, ettevõtjate ning tarbijate hinnangute põhjal. Ekspertide hinnang meie praegusele majanduskliimale on -27,2 punkti. Olukord ei ole Josingu sõnul rahuldav ega ole jõudnud tagasi sinna, kus me olime enne kriisi.

Kõige tõsisemad probleemid on tema sõnul eratarbimises ning investeeringutes, eriti viimases. Investeeringute osas on küll kuue kuu perspektiivis kerge paranemise trend, kuid investeeringute taastumist kuskilt välja lugeda ei saa. See on ka mõistetav, sest investeeringud eeldavad riskijulgust, kuid praegu on väga ebakindel olukord näiteks selles osas, mis juhtub kaubanduspiirangutega. „See on ettevõtjatele väga raske ja segane aeg," lausus Josing.

Probleemid on muutunud

Ka ekspertide majandushinnangud lahknevad, sest olukorrale võib vaadata mitmel erineval moel ning palju sõltub sellest, milliseks kujuneb pandeemia teine laine. Nii hindas 27% ekspertidest, et olukord võib poole aasta perspektiivis olla praegusest hullem. 33% ekspertidest arvas, et olukord on poole aasta pärast samasugune ning 40% hinnangul on olukord kuue kuu pärast praegusest parem.

Seotud lood: Kinnisvaraturul valitsevad optimism ja pessimism segamini

Kuna maailm ja ka Euroopa on liikunud Covid-19 teise lainesse, Madrid on lukus ning Tšehhis on kehtestatud eriolukord, siis mõjutab see Josingu sõnul nõudlust ning läbi selle meie ekspordi olukorda.

Ebapiisav nõudlus ongi kõige tõsisem majanduse probleem ning seda on välja toonud kõik eksperdid. Võrdluseks, eelmisel aastal samal ajal tõi nõudlust probleemina välja vaid 20% ekspertidest. Kui nõudlust ei ole ehk tooteid ja teenuseid ei osteta, siis ei saa midagi müüa, see tähendab, et ei ole mõtet ka toota ning tekivad probleemid tootmises ning teeninduses.

Nii on Josingu sõnul terve turismisektor ooterežiimil ja fundamentaalsete muutuste lävel. On küsimus, kas massiturism üldse taastub. Kui varem on välja toodud vajalike oskustega töötajate puudust, siis selle probleemi osatähtsus on nüüd vähenenud. Oluliseks takistavaks teguriks on kerkinud juriidilised ja administratiivsed takistused, mida vanasti probleemide nimekirjas üldse ei olnud.