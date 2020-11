Marju Lauristin Eesti maine maha mängimisest: ma ootan kogu aeg, et ettevõtjad hakkaksid häält tõstma

Mina usun mõistuse võitu. Olukord, kus madal vaimne horisont, ebakompetentsus ja põhimõttelagedus on tõstetud pjedestaalile, kus ei häbeneta olla lausrumal, ei saa kaua kesta. Kui otsuseid langetavad ebakompetentsed inimesed, hakkab see varem või hiljem end objektiivselt näitama ja viib majanduse kukkumiseni. Loomulikult me tahame, et asi nii kaugele ei läheks.

Rahvusvaheline usaldus on hindamatu kapital, kuid 30 aasta jooksul kogutud usalduse kapitali oleme juba maha laristanud. Turumajanduses on krediit põhiline asi - kui usaldust ei ole, siis krediiti ei saa. Praegune valitsus murendab ja hävitab Eesti rahvusvahelist usaldusväärsust. Eitatakse, et see on tähtis. Ma ootan kogu aeg, et ettevõtjad hakkaksid häält tõstma.

Nad on üsna vait.

Just. Kellel läheb elu halvemaks, kui Eesti rahvusvaheline usaldus hakkab kukkuma? Kui Eesti mängib maha kuvandi, mille eri erakonnad on loonud 25-30 aasta jooksul? Noortel. Ettevõtjatel, kes tahavad ajada globaalse haardega äri. Haritud inimestel, teadlastel. Neil, kelle elu sõltub Eesti rahvusvahelisest hinnatusest. Inimestel ei ole usku, et midagi saab muuta, ja kuni ei kõla värskeid hääli, seda usku ka ei teki.

