Märk kriisist. Hirmuäratav hulk Bondora laenuvõtjaid jääb maksetega jänni

Bondora kaudu antud laenudel on kõrge intress, nii et heal ajal teenib investor viisakat tootlust isegi siis, kui pool portfelli peaks hapuks minema. Majanduskriisi ajal võib aga kiirelt kätte jõuda kriitiline piir. Nii on mõnigi investor platvormist loobunud. "Reaalse pildi sellest, kui hull seis on, saad kätte alles 2-3 aastat hiljem," ütles Bondorast lahkunud investor Kristi Saare.

