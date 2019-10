Mark Zuckerberg miljardäridest: kellelgi ei tohiks olla nii palju raha

„Ma ei tea, kas ma oskan öelda, kui palju raha kellelgi peaks olema, aga kellelgi ei tohiks olla nii palju raha,” märkis populaarse sotsiaalmeediakeskkonna asutaja ning tegevjuht neljapäeval ettevõtte peakontoris toimunud üritusel, kus üks töötaja küsis, mis ta arvab Sandersi väljaütlemisest, kirjutab CNN Money.

Zuckerbergi vara väärtuseks on Bloombergi miljardäride indeksi kohaselt praegu ligi 70 miljardit dollarit. Varasemalt on ta lubanud loobuda 99%-st tallekuuluvatest Facebooki aktsiatest. „Ma arvan, et kui sa teed midagi head, sa väärid selle eest ka tasu, kuid ma tõesti arvan, et osa jõukusest, mida on võimalik koguda, on ebamõistlik,” rääkis Zuckerberg neljapäevasel üritusel.

Pärast seda, kui ühe juulikuus toimunud ettevõttesisese kohtumise salvestus lekkis meediasse ning avaldati selle nädala alguses, otsustas Zuckerberg seekordse omatöötajatele suunatud ürituse ka avalikult veebis üle kanda.

„Meie ettevõttesisene küsimuste ja vastuste voor on üks mu lemmiküritusi ja pärast seda, kui ühe sellise kohtumise sõna-sõnaline kirjeldus avaldati selle nädala alguses meedias, otsustasin ma näidata kõigile, millised need küsimuste-vastuste kohtumised välja näevad,” kirjutas Zuckerberg mõned minutid enne ürituse toimumist oma Facebooki lehel, kus ta sellest ka otseülekande tegi.