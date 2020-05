Markus Villig: valitsus saatis selge signaali, kas tulevikus soovitakse tehnoloogiafirmade peakontoreid Eestis näha Ann-Marii Nergi ann-marii.nergi@arileht.ee RUS

Markus Villig Foto: Margus Pahv

Bolt teatas sel nädalal 100 miljoni eurosest rahasüstist välisinvestorilt, Naya Capitalilt. Bolti asutaja Markus Villig rõhutas aga intervjuus Ärilehele, et kriisi ajal müüsid nad tüki firmast palju kehvematel tingimustel kui tavaliselt. Seepärast oleks olnud just riigi toest palju abi - valitsuselt saadi aga vastus, et tehnoloogiasektori aj kiirelt kasvavate ettevõtete Eestis hoidmise vastu huvi puudub.