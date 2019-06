Mart Helme Läti aktsiisilangetusest: Läti käitub arukalt. Jutud, et oleme aktsiisilangetusega alt läinud, on alusetud!

Helme kinnitas, et ajakirjanduse väited, justkui oleks Eesti valitsus aktsiisilangetamisega alt läinud, ei vasta tõele ning tegelikult meie aktsiisilaekumised kasvavad ning saame tagasi ka põhjanaabrite turistid.

Helme kinnitas, et Läti samm Eestis mingit katastroofi ei too. Samuti kinnitas ta, et Eesti aktsiisilangetuse aluseks olnud analüüs jääb püsima. „See ei ole põhjus, mis annaks alust massilisele piirikaubandusele ja alkoreisidele,“ kinnitas Helme Läti aktsiisilangetuse plaani kommenteerides.

„Tänu meie põhjanaabrite vasakpoole valitsuse uljale aktsiisitõusule saame me tagasi põhjanaabrite reisid, millele aktsiisivahe annab mõtekust juurde,“ rääkis Helme.

„Maksulaekumised meie aktsiisilangetuse tulemusel kasvavad,“ kinnitas Helme.

„Meie omalt poolt aktsiisilangetusi ei plaani,“ kinnitas ta korrates peaminister Jüri Ratase eile ERRile öeldut.

Meie aktsiisilangetamisel eriarvamusele jäänud sotsiaalminister Tanel Kiik tõdes, et kui alkoholiaktsiisi debatil hakkame rääkima ainult numbritest, läheb debatt kitsaks ja lühinägelikuks. „Läti on oma otsustes vaba, aga ma loodan, et ka nemad mõtlevad rahva terivsele. Aga nende suund kui selline tundub pentsik,“ lausus Kiik.