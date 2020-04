Mart Helme: põllumajandussektoris töötavad võõrtöölised võivad ajutiselt Eestisse jääda

"Täna hommikul koalitsoooninõukogus, võttes arvesse eilse päeva arutelusid ja otsuseid ka riigikogus, sealhulgas maaelukomisjonis, vaadates tööturu projektsioone, ennustusi, nende finantsmeetmete mõju kestust ja mõju pikemas perspektiivis ühiskonnale, langetasime otsuse, et me pikendame praegu Eestis viibivate võõrtööliste õigust kuni eriolukorra lõpuni, pluss kaks kuud pärast eriolukorra lõppu, aga mitte kauem kui 31. juulini," ütles Helme tänasel siseministeeriumi pressibriifingul.

Helme rõhutas, et see reegel kehtib ainult põllumajandussektoris töötavatele võõrtöölistele. "Kuna sealt on kõige suurem hädakisa tulnud, siis pärast pikki vaidlusi ja optimaalse raskuskeskme leidmist võtsime vastu niisuguse otsuse," selgitas Helme

"Meil on ka kokkulepe, et see ei ole otsus, mis kuidagi projitseerub lõpmatusse. On selge, et majanduskriis teeb omad korrektiivid ka põllumajandussektoris. Praegu on mul tunne, et põllumajandussektori ettevõtjad elavad mingil määral eilses päevas: et nõudlus jääb nende toodangule samaks, tööjõuvajadus jääb samaks ja mitte midagi ei ole vaja muuta - paneme aga täiskäigul edasi. Ainult, et tee lõppeb ära," viitas Helme nõudluse vähenemisele.

Ta rõhutas, et Itaalias, Hispaanias ja mitmetes teistes riikides on näha tohutut nõudluse kahanemist. "Toitlustusettevõtetes ei ole enam tarvis nii palju produkte. Ei ole vaja rahvusvahelise kaubanduse kokkutõmbumise tulemusel nii palju eksporttooteid. Minu ennustus on, et põllumajandustootjad seisavad silmitsi väga tõsise vajadusega oma toodangumahte kahandama hakata. Nad peavad sellest endale aru andma, aga mitte raiuma nagu rauda, et meil on vaja võõrtööjõudu juurde ja juurde," rääkis Helme.

"Me otsustasime, et me anname neile teatud üleminekuperioodi kevadtööde tegemiseks, aga peame nendega ka pidevat diskussiooni, püüame neid ka informeerida, missugused on meie analüüsid turukonjunktuuri muutuste osas," sõnas Helme.

Siseministri sõnul osutus lõplikuks kaalukeeleks analüüs, mis näitas, et kui riik toetab praegu ettevõtteid, kus käibed ja kasum kahanevad, kus töövõtjaid on 30 protsendi ulatuses või rohkem koondatud, siis me hoiame mingit sissetuleku stabiilsust järgneva paari kuu jooksul, mis tähendab seda, et kuigi meil lisandub suurusjärgus tuhat tööpausil olevat inimest päevas, siis lähema kuu, poolteise jooksul suur osa neist tööturule aktiivselt tööd otsima ei lähe. "Mis tähendab, et suur osa neist ei lähe aktiivselt otsima ka meeleheitlikult tööd maapiirkondades. "Nad ikkagi loodavad, et see vana normaalsus tuleb tuleb tagasi, kauplused, kaubanduskeskused, toitlustusasutused lähevad lahti."