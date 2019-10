Mart Helme tõttabki homme kriisipiirkonda ehk Võrru: tutvun olukorraga täpsemalt

Tere ASi ja Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Ülo Kivine kritiseeris täna Ärilehele antud kommentaaris riigi tegevust, viidates olukorrale, kuidas Võru linn sisuliselt tsivilisatsioonist ära lõigati. "Mind hämmastab, kuidas kõiksugu ametid teevad igasuguseid proove ja õppusi, aga kui torm tuleb, pole meil linnas toimivat tanklat, vett, telefonisidet!"

Ta tõi välja, et oleks oodanud, et sellisel puhul sõidab siseminister Mart Helmejuba kriisipiirkonda, aga räägitakse ainult uue ministri leidmisest või peaprokuröri tagandamisest.

Vastu kella 16 saatis siseministeerium pressiteate, kus öeldud, et Helme homme Võrru sõidabki. "Normaalsus pole Võrus veel kaugeltki taastatud ja homme lähen ma ka ise Võrru, et kujunenud olukorraga täpsemalt tutvuda. Järgmisel valitsuse kriisikomisjoni istungil võtan eritähelepanu alla just elutähtsate teenuste kättesaadavuse ja taastamise kriisiolukordades. Eriti tähtsaks pean elektriga, maagaasiga ja vedelkütusega varustamist, riigiteede sõidetavuse tagamist, telefoniteenuse, mobiilside ja andmeside teenuse tagamist ning muidugi ka veega varustamist ja kanalisatsiooni. Talvisel ajal on väga oluline kaugkütte toimimine," selgitas Helme.