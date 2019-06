Mart Helme tunnistab: valitsuses on stabiilsusmehhanismi osas eriarvamused

Riigihalduse minister Jaak Aab ütles ESMi reformikava kommenteerides, et lisafiltrit või garantiid on tarvis kõikidel eurola riikidel, et maksumaksjad ja riigid ei kannataks. Üldsuund on tema sõnul võetud majanduse ja inimeste riskide vähendamisele. Ta tõi näiteks eelmise majanduskriisi, mis vallandus USA pangandusmulli lõhkemisest. Kui midagi sarnast juhtuks Euroopas, mõjutaks see meid Aabi sõnul oluliselt tõsisemalt. „See, et kaitseme ennast riskide eest, on positiivne,“ lausus ta.

Sotsiaalminister Tanel Kiik selgitas, et Eesti toetab reformiga edasiminekut ning on nõus hääleenamusega, sest kriisi puhkedes ja olukorras kus meie oleme taotlenud ühehäälsust, võib tekkida olukord, et Eesti võib toetada mõnd konkreetset otsust, kuid mõni muu riik on sellele otsusele vastu. Ehk mõni teine riik saab vetostada otsuse ning see ei teeniks Eesti huve.