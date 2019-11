Mart ja Martin Helme kinnitavad: Mart Järviku tagandamine või tagasi kutsumine ei tule kõne allagi

Helme lisas, et eriti vastik on vaadata, kuidas Perling elab välja oma raevu, lastes küll lõpetada asja Mary Jordani suhtes, küll algatades menetlust, kus kahtlustatavat pole, aga mida esitletakse kui korruptsioonisüüdistust Järviku nõuniku vastu. "Sisuliselt süüdistab nii meedia kui opositsioon Järvikut selles, et ta teeb oma tööd hästi ja pühendumusega. Ta on nõudnud infot, tegevust ja vastutust oma alluvuses olnud ametitelt. Ta on sisuliselt ja jõuliselt võtnud ette toiduohutuse tagamise Eestis. Ta on nõudnud, et ametid ei tegeleks kodumaist ettevõtlust tappes suvaõiguse kohandamisega näidishukkamiste läbi viimiseks, et varjata oma varasemat tegevusetust ja ebakompetentsust," räägib ta. "Meie seisame oma ministri taga reservatsioonideta. Järviku tagandamine või tagasi kutsumine ei tule kõne allagi. Kui tema nõunikud on andnud talle halba nõu, siis tuleb läbi arutada nende nõunike sobivus, kuid ministrit see ei kõiguta."

EKRE esimees Mart Helme kirjutas sotsiaalmeedias, et minister on teinud head tööd ning see häirib mugavustsooni nautinud allasutuste ametnikke, samuti nimetab ta olukorda poliitiliselt opositsiooni poolt tekitatud tormiks veeklaasis, et EKRE-t ja kogu valitsust haavata. "Me ei kutsu ministrit tagasi," rõhutas Helme.

Helme lisas, et Järvik on teinud väga head tööd oma valdkonnas, samuti näeb ta elu ja surma peale võitlust poliitilisel areenil, kus Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid on võtnud käsile kõik alatud võtted, et valitsust kahjustada, seda peavoolumeedia kaasabil.

Delfi kajastas eile, et maaeluministri nõunikul Urmas Arumäel lasub kahtlus huvide konfliktis. Tema advokaadibüroo esindab korraga kaht vastanduvat osapoolt. Prokuratuurile teatavaks saanud informatsiooni pinnalt on alustatud kriminaalmenetlust.

Peaminister Jüri Ratas nentis Facebooki postituses, et kriminaalasja algatamine ministri nõuniku tegevuse suhtes on väga tõsine signaal. "Samuti tehti eile "Aktuaalse kaamera" uudistesaates tõsiseid etteheiteid maaeluminister Mart Järvikule endale. Kavatsen temaga esimesel võimalusel kohtuda ning ootan selles olukorras ammendavaid selgitusi ning vastuseid," lisas Ratas.

Opositsiooniparteid Reformierakond ja SDE andsid eile teada, et nende hinnangul peaks Järvik ametist tagasi astuma. Oravapartei esimees Kaja Kallas märkis, et nad annavad EKREle aega esmaspäevani. "Juhul kui esmaspäevaks pole maaeluminister ametist lahkunud algatame riigikogus allkirjade kogumise, et avaldada talle umbusaldusust."

Sotside juht Indrek Saar sõnas, et Järvik ei teeni Eesti riigi ja rahva huve, vaid on igati soosinud oma nõuniku korruptsiooniohtlikku tegevust, mis on viinud kriminaalasja algatamiseni.