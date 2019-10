Mart Järvik kinnitas "Esimeses stuudios": täna teatati, et M.V. Wooli kalatööstuse proovist leiti bakter

Saatejuht Johannes Tralla ütles otse-eetris, et laiema avalikkuse ette jõuab esimest korda info, et täna tuli veterinaar- ja toidulaborist kinnitus, et eelmisel nädalal M.V. Wooli kalatööstusest väljunud tootest leiti proovivõtmise käigus listeeriabakter.

Järvik ütles, et täna pärast tööd kella 18 paiku helistas talle ministeeriumi asekantsler, kes väitis, et tõenäoliselt on proovidest leitud uusi jälgi. "Rohkemat ma ei tea," lisas minister.

Intervjuu käigus rõhutas ta korduvalt, et kindlaid fakte praegu pole. "Kuni ei ole kindlaid tõendeid minu laual, ei saa mina väita, et toodete tagajärjel on keegi surnud. Palun esitagu VTA või kes iganes seda väidab kindel surmatõend," rääkis ta.

Järvik ütles sedagi, et ta ei heitnud VTA-le ette tehase kontrollimist, vaid seda, kuidas sellest meedias räägiti. Ta ütles, et see oli ka põhjus, miks ta saatis pressiteate, kus soovitas kalatööstusel VTA vastu kohtusse pöörduda. Tänaste uudiste kohta märkis ta, et kõrvalekalletest (bakteri leidmine - toim) saab pikemalt rääkida homme, kui rohkem infot.

Ekspress on varasemalt kajastanud, et eelmisel aastal surid Harjumaal listerioosi tõttu kaks inimest. Ülejäänud neli haigestunut pääsesid eluga. "Veterinaar- ja toiduameti väitel elab ohtlik bakter M.V. Wooli tööstuses edasi ning muteerub üha nakkavamaks. Kalatööstuse peremees vannub, et tema toodang on puhas ja ohutu. Hoopis kiuslik riigiametnik ründab teda," kirjutas Ekspress.