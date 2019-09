Mart Laar: Heiki Kranich ähvardas ja sõimas Eesti Panga nõukogu liiget. Kranich: Laar peksab segast

"Asi on nii, et Reformierakond tahab kahte kohta. Tamkivi nad tagasi võta, aga tahavad Sutti ka. Võib-olla tahavad kaheksat kohta ka, ma ei tea. Aga praegu tahavad kahte kohta. Mis näitab ainult seda, et Reformierakonna harjumus pidada Eesti Panka enda pärusmaaks elab edasi. Saan aru, et sellest on raske loobuda. Aga need ajad, kus rahandusminister kutsub Eesti Panga nõukogu liikmeid välja, et neile selgeks teha, keda Eesti Panga presidendiks valida, on möödas. Või siis sõimatakse Reforimerakonnast Eesti Panga nõukogu liikmel nägu täis, lubatakse tema elu hävitada ja teha nii, et ta enam kunagi töökohta ei saa, kui Laar mõistusele ei tule," rääkis Laar intervjuus.

Rein Minka keeldus asja kommenteerimast.

Kranich: Eesti Pank pole Laari oma

Heiki Kranichi sõnul "peksab Laar segast". „Ütleme nii, et see on pehmelt öeldes liialdatud kirjeldus. Vastab tõele, et helistasin Minkale, kuna oli näha, et Laar ei kavatsegi parlamendierakondadega konsulteerida. See on senikehtinud hea tava rikkumine. Soovitasin tal tungivalt Laari veenda, et ta parlamendifraktsioonidega kohtuks. See, et Laar võtab kätte ja nimetab nõukogu liikmed nii nagu ise tahab, on Eesti Panga seaduse mõtte eiramine.

Mu soovitus Laarile ja Minkale mõlemale oli mitte end jamadesse mässida. Ja Minkale helistasin ma kui Laari sõbrale mitte kui Eesti Panga nõukogu liikmele. Ütlesin, et aita Mardile mõistus pähe panna, muidu tuleb jama. Kõige karmim väljend, mida ma ehk Minkale ütlesin oli see, et „te teete iseendale sellega kurja". Ja jama juhtuski - tema ettepanek hääletati maha. Laar ei saa käituda mõisavalitsejana, kes arvab et Eesti Pank on tema pärusmaa. Eesti Pank ei ole Mart Laari oma," pahandas endine rahandusminister ning 1993.-1998. aastatel ka ise Eesti Panka nõukokku kuulunud Kranich. Hiljem lisas ta Laar öeldu peale: "Ütleme nii, et Laar peksab segast."

Kranich ei kinnita nagu oleks reformikad nõukogus kaht kohta tahtnud. „Mul polnud tol hetkel õrna aimugi, kes oli Reformierakonna potentsiaalne kandidaat. Iga erakond peaks ise saama esitada oma kandidaadi."

Aga miks üldse tema kui aktiivsest poliitikast taandunud erakondlane asjasse sekkus? "Ma olin mõlemas Laari valitsuses minister... ühesõnaga, ma tahtsin, et ta end jamadesse ei mässiks. See oli tungiv soovitus - mõeldud hea soovitusena - et jama ei sünniks. Aga Laar pani peaga vastu betooni nagu ikka...inimesed on vahel lihtsalt kõva peaga!"

Riigikogu Laari ei toetanud

Sel nädalal lükkas riigikogu suure häälteenamusega tagasi Mart Laari ettepaneku nimetada Eesti Panga nõukogusse Enn Eesmaa, Kaie Kerem, Enn Listra, Rein Minka, Ivari Padar, Jaanus Tamkivi ja Urmas Varblane.

Loe veel

Eriti teravat kriitikut tegid ettepanekule just Reformierakonna saadikud, kes heitsid Laarile ette, et viimane kasutab riigikogu kummitemplina ning tahab oma äranägemise järgi toimetada. Ennekõike heitsid kriitikud ette, et Eesti Panga nõukogu liikmete volitused said läbi juba selle aasta veebruaris, kuid Laar esitas uue nõukogu liikmete nimekirja alles riigikogu viimasel tööpäeval ja see tuli arutlusele nüüd. Enne seda ei suhelnud Laar riigikogu fraktsioonide juhtidega ega arutanud võimalikke kandidaate.

Eesti Pank kui toiduahela osa

Juunikuus vastas Mart Laar Ärilehele talle omase teravusega, et ta soovitaks poliitikutel aru saada, et Eesti Panga nõukogu pole ühegi partei toiduahela osa. Nimelt küsis Ärileht Laarilt kommentaari 14. juunil, Kranichi kõne oli väidetavalt toimunud 12. juunil. Seetõttu asetub uude valgusesse ka Laari toonane kommentaar ja põhjendab tema ärritumist reformierakondlaste peale.

"Kaja Kallasel soovitan lõpuks aru saada, et Eesti Panga nõukogu pole ei Reformierakonna ega ühegi teise erakonna toiduahela osa, mille liikmed tuleb Reformierakonnaga läbi arutada. Eesti Panga nõukogu ei saa olla ei koalitsiooni ega ka opositsiooni poliitiline mängukann, oma ülesandeid saab ta täita vaid poliitilistest kisklemisest võimalikult kaugel püsides. Mida rohkem on temas sõltumatuid eksperte ja teadlasi, seda parem. Seda liini lubasin järgida keskpanga nõukogu esimehena ametisse astudes ja seda kavatsen teha tulevikuski," selgitas Laar toona.

Meedias on varasemalt kirjutatud ka sellest, et 2011. aastal kandideeris Ardo Hanssoni kõrval Eesti Panga presidendiks ka reformikas, toonane rahandusminister Jürgen Ligi. Siis nõukogu liige olnud Jaan Männik on avaldanud Rain Rosimannuselt talle saadetud kirja, kus Rosimannus teatab, et erakonnale sobib, kui panga presidendiks saab Jürgen Ligi. Võib öelda, et kui kõrvutada Rosimannuse kirja ja Kranichi kõne, ei ole justkui taktikad eriti muutunud.