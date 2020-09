Mart Laar: praegu pannakse raha vahel magama kohtadesse, kus seda vaja polegi

"Üldiselt on valitsus käitunud konservatiivselt, kuid mõned juhtumid on küll olnud, mille puhul oleks mina käitunud teisiti. See on aga tänaste otsustajate teha," ütleb Laar usutluses ERR-ile.

Kuigi endine peaminister kiidab tänases majanduskriisi tingimustes laenuvõtmise heaks, on ta kindlal seisukohal, et ka keeruliste aegade kiuste peaks valitsus ikkagi püüdlema eelarve tasakaalu poole. "Kui me omal ajal poleks tasakaalu hoidnud, siis ega sellistel tingimustel kui praegu valitsus laenu ei saaks," põhjendab ta.

Ka ütleb Laar, et valitsus peaks praegust kriisiolukorda kõvast ära kasutama. "Ma vajame uut arengutõuget aladel, kus me oleme traditsiooniliselt tugevad olnud. Üks koht, kuhu ma raha juurde annaksin, on teadus," märgib endine peaminister. Ka vajab e-riik tugevaid investeeringuid – tööle tuleb panna e-meditsiin, e-haridus.

"Tuleb olla valmis ka ebaõnnestumisteks, kuid need võivad olla lõppkokkuvõttes isegi kasulikumad kui õnnestumised. Praegu pannakse aga raha vahel magama kohtadesse, kus seda vaja polegi," sõnab Laar.

