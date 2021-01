Marten Kaevats: 5G muudab paljud teenused odavamaks

Pikemas plaanis võiks olla mõne taksoteenuse pakkuja autopark isejuhtimise peale. Kujuta ette, et võtad Bolti taksost rooli ja pedaalid ära ning autosse mahub kohe viiepealine seltskond. Saab kahe takso asemel läbi ajada ühega. Võidavad nii tarbijad, aga ka ettevõte, kes saab oluliselt kuluefektiivsemalt toimetada.

Samamoodi võiks Tallinna ühistranspordis olla kasutusel autonoomsed sõidukid. Esialgu väiksemas mahus mõnes linnajaos, seejärel juba terves linnas. Kui tuua ise- ja kaugjuhtivad sõidukid tänavale järk-järgult, on suurem tõenäosus, et inimesed võtavad uue tehnoloogia paremini vastu.

Kas on veel mõni ühiskasutatav teenus või eluvaldkond, mida 5G võib lähiajal tundmatuseni muuta?

Usun, et lähema viie aasta jooksul tulevad suured muutused meditsiinivaldkonnas. Võtame kasvõi meditsiinitöötajate puuduse, mis on koroonakriisi tingimustes eriti aktuaalne ja valus teema. Samas on meditsiinisektoris isegi tavatingimustes väga suur spetsialistide puudus. On väga keerulisi ja spetsiifilisi protseduure, mida suudab Eestis teha üks-kaks inimest, kui sedagi. See tähendab, et järjest olulisemaks tõusevad kaugjuhitavad protseduurid ja operatsioonid, mida teeb meditsiiniline robot.

Tulevikus võib minna nii, et kui Eesti inimene vajab kiiresti keerulist operatsiooni, teeb selle kaugjuhtimise teel näiteks mõni Austraalia kirurg. Ühelt poolt on katsed näidanud, et roboti käsi on palju täpsem ja teeb vähem vigu kui inimkäsi. Teiselt poolt hoiame niimoodi kokku aega, kuna arst ei pea ette võtma pikka ja tülikat lennureisi. Kokkuvõttes tähendab see väiksemaid kulusid, mis omakorda tähendab seda, et spetsiifiline arstiteenus muutub pikas plaanis inimesele taskukohasemaks ja kättesaadavamaks.