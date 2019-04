Märten Ross: kas pensionitega tegelemine võib olla „vabatahtlik“?

Aga inimühiskonnale mitte. Meil võib see vabatahtlik olla vaid juhul, kui need, kes tööeaga lõpule jõuavad, laseks omalt elu võtta või kui vanaduses toimetulek ühiskonnale suva oleks. Kumbki neist pole tegeliku eluga ligilähedaltki seotud ei üksikisiku tasandil ega normaalsele ühiskonnale tervikuna.

Ehk siis küsimus, kuidas teatud vanuses ühiskonna liikmetele organiseerida õigused ühiskonna lisandväärtusest – palkadest ja kasumist – osa saada, pole vaba valiku koht. Ühel või teisel moel on see olemuslikult kohustuslik. Kusjuures kohustuslik on nii selle korraldamine üldiselt, kuid eraldi võetuna ka veel kohustus katta selle organiseerimisega kogu inimeste eluiga, mitte lihtsalt suvaline aeg pärast 60-ndat eluaastat.

Suures plaanis on nende õiguste organiseerimiseks kaks võimalust. Esimene võimalus on, et inimesed tagavad need õigused ise tulevast tulu tootvat kapitali ostes ehk säästes. Teine võimalus on, et riik oma sunnivõimuga organiseerib vajalike õiguste ümberjaotamise kas siis maksustades palgasaajaid ja kapitalitulu või säästes ise ja hiljem pensioniteks sellest tulu eraldades.

Seejuures ei pea vanaduspensioni küsimus olema korraldatud ainult otseselt pensioni nime all toimiva ülekande abil. Olemuselt sisaldab ka meie solidaarne tervishoiusüsteem tubli annuse töötajate toetust vanadele ja põhimõtteliselt võib vanaduspension võtta vähemalt osaliselt ka näiteks toimetulekutoetuse kuju. Või ega keegi käsi oma kapitalitulu ilmtingimata pensioniks nimetada, kui see eluaegseks annuiteediks kutsutuna peenem tundub.

Aga need kõik on pigem lisaelemendid. Kokkuvõttes on üks asi selge – õiguste organiseerimine selleks, et jooksvat ühiskonna tulu vanaduspensioniks ümber jagada, on kohustuslik.