Martin Helme: ajastus tekitab küsimusi. Päev enne nappi hääletust riigikogus tullakse lagedale korruptsioonisüüdistusega

"Täna hommikul andis kapo peadirektor mulle teada, et üks minu nõunikest on võetud vahi alla korruptsiooni kahtlusega (Kersti Kracht - toim). Suhtlesin ka asjaga tegeleva prokuröri ja kapo asedirektoriga. Nõuniku töösuhe on selguse tekkimiseni peatatud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Olen inimese ja erakonna juhina alati suhtunud korruptsiooni täieliku nulltolerantsiga. Loomulikult tekitavad sellised tõsised süüdistused minus väga suurt muret ja meelehärmi. Kinnitan, et ei mina ega Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ei ole kunagi ühegi otsuse eest kelleltki raha või muud meelehead oodanud, küsinud ega saanud. Samuti, kuna jutt käib Kredexist, siis selgituseks, et kõik Kredexi erakorralised toetusotsused on läbinud ekspertide hindamise, kaetud tagatistega ja saanud valitsuse konsensusliku toetuse," lisas ta.

Helme rõhus, et kahtlustus ei ole veel süüdistus ja süüdistus ei ole veel süü. "Oleme korduvalt Eestis näinud kõrge profiiliga korruptsioonijuhtumite algatamist, mis venivad ja venivad ja venivad ning lõpuks ei suudetagi kellegi süüd tõestada, lepitakse kokku oportuniteedis või kukub kogu lugu üldse kokku."

Küsimusi tekitas tema jaoks praegune ajastus. "Päev enne olulist ja nappi hääletust riigikogus tullakse lagedale viimaste aastate suurima korruptsioonisüüdistusega. Süüdistustega, mis mõistetavalt määrivad võimuerakondi ja mille ümber lükkamiseks pole meil ei aega ega piisavat infot enne homset olulist hääletust. Ma mõistan, et uurimisorganid ei pea oma tegevust sättima riigikogu päevakorra järgi, paraku praegu jääb asjale just selline maik juurde."