Martin Helme ei taha USA-ga konflikti kartuses ühe olulise maksu kehtestamist kaaluda

"Selle valitsuse koalitsioonileppes on kirjas, et me uusi makse ei tee. Ehk kui me räägime digimaksust, siis üks teema on see, kas seda saab teha või ei saa, teine teema aga see, kas me seda tahame teha või ei taha. Ja vastus on see, et vähemalt kaks erakonda selles valitsuses on sellised, kes uusi makse ei taha," rääkis Helme (EKRE) usutluses ERR-ile.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Isamaa on teatanud, et ei soovi uute maksude kehtestamist Eestis. Lisaks ei soovi Eesti digimaksu ühepoolset kehtestamist ka seetõttu, et see puudutaks peamiselt USA päritolu suuri ettevõtteid, mille vastu on väga jõuliselt Ameerika Ühendriikide praegune valitsus ja seega tekitaks see pingeid Eesti ja USA suhetes.

"Kui paneme kokku vastuse alguse, et me ei taha uusi makse ja vastuse lõpu, et see tekitab meile poliitilise vastasseisu Ameerika Ühendriikidega, siis ma ei näe erilist realistlikku šanssi, et me lähiaastatel sellega edasi liiguks," tõdes Helme.

