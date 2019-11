Martin Helme ei toeta Lukase plaani rajada linnahalli ooperimaja

"Kultuuriminister tõi sellise ettepaneku, aga küsimusi ja küsitavusi selle plaani suhtes on liiga palju, et midagi otsustada," teatas Helme sotsiaalmeedias.

"Kui tahta asja positiivselt kommunikeerida, võib öelda, et jätkatakse arutelusid. Kui tahta konkreetsem olla, siis mina plaani sellisel kujul ei toeta," kinnitas Helme.

Arutelul osalesid ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie ja rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe.

Lukas kinnitas ERR-ile, et tänase otsuse kohaselt minnakse siiski edasi variandiga, kus saab kolm olulist asja korraga: "linnahall saab korda, teiseks ooperiteater saab endale ooperi- ja balletisaali, kolmandaks linn ja kogu Eesti saavad endale korraliku konverentsikeskuse ja kontserdisaali," ütles Lukas.

Linnapea Kõlvart ütles "Aktuaalsele kaamerale", et linna prioriteet on jätkuvalt konverentsikeskus, kuid kui leitakse hea lahendus sinna ka ooperisaal lisada, oleks see mõistlik.

"See ongi peamine küsimus, kas multifunktsionaalse keskuse kontseptsioon on võimalik, kuhu mahuks nii konverentsikeskus, ooperimaja, aga ka võimalus kontserte korraldada. Teoreetiliselt see on võimalik," sõnas Kõlvart.