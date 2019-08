Martin Helme: erakapitaliga oleks võimalik suur jupp Tallinn-Tartu maanteest hankesse panna juba järgmisel aastal

Helme kommenteeris, et tema näeb PPP projektide eelist kolmes asjaolus: need on kiiremad, need toimuvad eelarve piirides ning kolmandana tõi ta välja, et ehitamiskulu jääb erasektori kanda ehk riigile ei lisandu täiendavat laenukoormust.

"Peamine põhjus, miks meie otsime PPP lahendust on see, et kuigi Eestil on ülimadal laenukoormus, siis ei võimalda meil seadusandlus suures mahus laenuraha kaasata ehitustesse. Kui me vaatame seda, et riigi poolt tavaliselt ehitavatel projektidel toimub väga suur kallinemine ja PPP projektidel seda ei toimu ning kui me hindame Euroopa kogemust, siis pole see alati reegel, et PPP projekt on kallim," sõnas Helme täna pärast valitsuse väljasõidu istungit Piusal.

"Ta võib olla vahel nii, vahel naa, see sõltub finantseerimisskeemist," nentis ta siiski.

"Minu soov on, et me osasid projekte rahastaks riigi võlakirjadega, ükskõik, mis selle raha hind on või kui kallis see nii tuleb, siis ta teenib Eesti inimesi, kui me seda intressiraha inimeste projektidesse kaasame," ütles Helme sootuks.

Ta selgitas, et tema teate peale hakkasid kiiresti levima väärarusaamad nagu võiks lähitulevikus olla Tallinn-Tartu maanteel teemaksud, kuigi tegelikult on projekti eesmärk see, et eraettevõtte ehitab näiteks teelõigu välja ja siis riik võtab selle kolmekümneks aastaks rendile. "See on kõige ehedam kasutusrent. Seejuures selle aja jooksul peab olema ka hooldus erasektori teha ning seda ei pane maanteeamet oma kalkulatsiooni sisse," tõi Helme välja, et maanteeameti analüüs, mis viitab PPP projektide kallidusele, on lünklik.