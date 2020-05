Martin Helme: Euroopa Liit üritab rahapesuvastase võitluse egiidi all luua uue euroagentuuri ning võtta riikidelt otsustusõigust ära

"Eesti meedia on üles noppinud Reutersi uudise, mis on tõenäoliselt alguse saanud rahulolematute Brüsseli ametnike infost ja mis püüab jätta muljet, nagu oleks Eesti koos Ungari ja Tšehhiga vastu Euroopa Liidu plaanile tugevdada rahapesuvastast võitlust. Tegemist on muidugi ülimalt tendentsliku, et mitte öelda libauudisega," väidab minister.

"Eesti tänane valitsus tegeleb rahapesuvastase võitlusega sisulisemalt ja jõulisemalt kui ükski varasem valitsus Eestis. Me toetame ka tervet hulka ettepanekuid, mis on välja käidud euroliidu riikide vahel rahapesuvastase infovahetuse ja koostöö parandamiseks."

Ta lisab, et teatavasti on Brüsseli lahendus igale probleemile "rohkem võimu EL-ile". "See tähendab, et soovitakse ka rahapesuvastase võitluse egiidi all luua uus euroagentuur ning võtta liikmesriikidest selle kätte tervet hulka otsustusõigust, regulatsiooni kehtestamise võimu ja aruandluse kohustust. Seda ma ei toeta ja hakka ka toetama. Elu on näidanud, et otsustamise ja regulatsiooni ära andmine kõrgemale ja kaugemale ei ole sugugi parim viis lahendada probleeme. Seega, Brüsseli poolt välja käidud rahapesuvastase võitluse tõhustamise plaanile oleme vastu ainult ühes aspektis ja see on küsimus suveräänsusest ning subsidiaarsusest, mitte rahapesust."

Reuters kajastas, et teisipäeval toimunud liikmesriikide rahandusministrite kinnisel videokonverentsil olid kolme osa võtnud ametniku sõnul selle plaani vastu Eesti, Ungari ja Tšehhi. Põhjusi, mis need riigid esitasid, väljaande allikad ei öelnud.