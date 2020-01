Martin Helme hinnangul on rohepöördeks vaja plaanitust rohkem raha

Euroopa Komisjoni rohelise leppe investeerimiskava jõudis esimest korda rahandusministrite arutelule, vahendas ERRi uudisteportaal "Aktuaalset kaamerat".

Eesti rahandusminister Martin Helme leiab, et rahasummad jäävad vajadustele suurusjärgu võrra alla ja paljuski tuleb raha teiste Euroopa Liidu fondide ja tegevuste arvelt.

"Rahandusministrid väljendasid selles küsimuses erinevaid seisukohti. Need seisukohad asetuvad aga laiemasse eelarvearutelu konteksti," ütles Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

Helme ei ole rahul ka kivisöe ja põlevkivi erineva kohtlemisega õiglase ülemineku fondi arvutusvalemites.

"Balkani või Kesk-Euroopa kivisöetööstusele on see võti kuidagi soodsam kui meile. Meile küll öeldakse, et me saame per capita rohkem raha kui teised, aga see on tingitud sellest, et meil on hõredalt asustatud väikese rahvastikuga riik. Kui me vaatame selle tööstuse mõju majandusele, energiatööstuse mõju majandusele või energiaintensiivsusele, siis see võti on selgelt meie kahjuks," selgitas Helme.