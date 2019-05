Martin Helme jõudis Bloombergi külgedele: Euroopa värskeim rahandusminister tahab hoida oma riigi valgena

Helme ise märkis e-kirja vahendusel, et inimesed kipuvad liiga kergekäeliselt sildistama. „Igal inimesel on õigus oma arvamusele ja ma seisan alati oma isikuõiguste eest,” lausus Helme vastuseks talle saadetud küsimustele.

Bloomberg märgib ühtlasi, et kuigi Eesti rahvaarv on vaid 1,3 miljonit inimest, on tegemist olulise riigiga, mis on suutnud kõige paremini nõukogude ajast välja tulla ja demokraatlikule riigikorrale ning turumajandusele üle minna. Ka viidatakse sellele, et Eesti on seni olnud üks tugevamaid Euroopa Liidu sanktsioonide toetajaid Venemaa suunal.

Samas on viimasel aastal riiki raputanud Danske rahapesuskandaal, kus räägitakse kuni 230 miljardi dollarini küündivast kahtlast päritolu rahast. Samas kuni seniajani ei olnud Eesti puhul tähele panna, et Euroopa rändekriis oleks kohalikule poliitikale olulist mõju avaldanud, märkis Georgia ülikooli populismi ekspert Cas Mudde.

„Mitmel viisil esindab Martin Helme klassikalist rahvuslust Eestis,” sõnas Mudde. Küll aga on Helme väga avalikult lisanud sinna ka rassismi. Bloomberg märgib, et tänaseks Eesti suuruselt kolmandaks erakonnaks tõusnud EKRE-l on head suhted sarnaste poliitiliste jõududega nii Soomes kui teistes Euroopa riikides.

Lubab nüüd võidelda rahapesuga

Martin Helme on varasemalt väga teravalt võtnud sõna ka Danske rahapesuskandaali teemal, öeldes, et poliitikud aitasid sellele kaasa. Küll aga on ta pärast rahandusministriks saades oluliselt tagasi tõmmanud. Esimeses pressiteates, mis ta pärast ametisse nimetamist välja saatis, lubas ta hoida Eesti finantskeskkonna õiglase ja läbipaistvana.

Oma e-kirjas Bloombergile lubas Helme seista turumajanduse eest ja võidelda rahapesuga. Selleks kasutab ta enda kinnitusel kogemust, mille on omandanud viimase nelja aasta jooksul parlamendi rahanduskomisjoni kuuludes.

Rahandusministeeriumi teatel osalevad minister Helme ja asekantsler Märten Ross 16.–17. maini eurorühma ja Euroopa Liidu rahandusministrite nõukogu (Ecofin) kohtumisel Brüsselis. Sellega seonduvalt võtavad mõlemad esmaspäeval osa ka Euroopa Liidu asjade komisjoni istungist, kus esitlevad Eesti seisukohti antud kohtumisteks.

Ärilehele aprilli alguses antud intervjuus ütles Helme muuhulgas, et on euroliiduga piikide murdmiseks kõige paremini inimene üldse.

"Loomulikult tuleb hakata piike murdma, ma olen selleks parim inimene üldse! Kui euroliit on teinud reeglid, mis takistavad meie arengut, siis me peame minema ja ütlema, et soovime neid reegleid muuta. Muidugi nad vaatavad meid algul klaassilmadega ja ütlevad, et ei tule kõne alla. See ei tähenda, et me kohe loobuma peame. Selline „ei saa” retoorika on olnud praeguse ametkonna ja poliitilise eliidi mugavustsoonis tiksumine," põhjendas vastne rahandusminister.

Bloomberg märgib lõpetuseks, et ajaloolase haridusega Helme ütles kord kohalikule nädalalehele: „Olen matemaatika vallas täiesti tuhm - ma ei saa isegi kaarte mängida, sest ei oska tihisid kokku lugeda.”