Martin Helme leiab, et Bolt ei peaks riigilt laenu saama: nad ei vasta kriteeriumitele, teema lõpetatud

"Vaatan, et Bolti teema ketrab edasi. Valitsus on öelnud, et strateegilisi ja Eesti majandusele tähtsaid ettevõtteid ei lase me hävineda. Vajadusel toetame lisaks Kredexi meetmetele veel otse. Siin tuleb aga mõista, et meil on mingid objektiivsed mõõdupuud, millest lähtuda," kirjutab ta sotsiaalmeedias.

"Nendeks on eelkõige kaks asja: esiteks kaalukus suhtes Eesti majandusse ja spetsiifiliselt tööhõivesse ning teiseks olulisus ühiskondliku toimepidevuse seisukohalt. Lihtsamalt öeldes, loeb see, kas sul on suur hulk töökohti, kas sa lood arvestatavas koguses lisandväärtust, kas sa teed arvestatavas koguses eksporti, kas sa maksad kopsakalt makse," jätkab minister.

Teiseks too ta välja selle, kas tegevus on kuidagi oluline ühiskonna toimimise seisukohast. Näiteks transport, energia, side või toidu tootmine. "Ilma põhivarata Lätisse registreeritud ja makse vähe maksev suure võlakoormaga jagamismajanduse äpp ei vasta kummalegi kriteeriumile. Mu meelest teema lõpetatud."

Bolti kaasasutaja Martin Villig ütles täna intervjuus Ärilehele, et 50 miljonit eurot kulutaks nad eriteenuse uutesse riikidesse viimiseks ja suvehooajaks tellitud tõukerataste maksed. "Plaan oli maksta tehastele osamakseid märtsi-aprilli käibest, aga praegust käibekukkumist ei näinud keegi ette. Meil olid aasta alguses uute investoritega läbirääkimised, mis on kriisi tõttu peatunud," märkis Villig.

Ta tõi ka välja, et firmade Lätti viimine osutus ebavajalikuks ja eelmisel aastal algatasid nad oma osaluste Eestisse tagasi toomise ja loodavad, et varsti jõuab see lõpule. "Oleme Eesti ettevõte, eelmisel aastal maksime tööjõumakse peaaegu kaheksa miljonit, tänavu esimeses kvartalis kolm miljonit eurot. Eesti suuremate maksumaksjate hulgas kasvame kõige kiiremini," kinnitas ettevõtte kaasasutaja.

