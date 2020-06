Martin Helme loeb võõrtööliste hulka ka aastakümneid Eestis elanud ja siin töötanud venelasi

„Kas 50 000 on käputäis?” küsis Martin Helme eelmisel kolmapäeval saates „Esimene stuudio” vastuseks saatejuhi Andres Kuuse küsimusele, kas EKRE ei karda, et võõrtööliste senisest tugevama regulatsiooniga lõikab endale näppu, vihastades välja oma tuumvalijad samas, kui ühe rahvusriigi püsimajäämine ei sõltu käputäiest Ukraina töölistest.

„Maasikakasvatajad ei räägi 50 000,” sõnas seepeale Kuusk. „Aga 50 000 võõrtöölist on praegu Eestis,” jäi Helme endale kindlaks. „Kokku on praegu Eestis 50 000 võõrtöölist. Absoluutne enamus nendest on slaavi riikidest – Valgevene, Ukraina ja Venemaa – ja see ei ole nali, see on rohkem kui on Pärnu linna täis elanikke,” lisas rahandusminister.

Kuivõrd avalikkuses on seni räägitud olulisemalt väiksematest numbritest, siis uuris Ärileht pärast rahandusministri sellist väidet erinevalt asjasse puutuvatelt asutustest, mis need numbrid tegelikult on ja kust võib pärineda rahandusministri väide 50 000 võõrtöölise kohta.