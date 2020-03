Martin Helme: ma kindlasti ei käi välja vekslit, et valitsus maksab kõik ärajäänud asjad kinni

Ta märkis, et kui valitsus peaks leidma, et neid meetmeid on vaja kiiresti rakendada, siis selleks kuulutatakse välja eriolukord. „Kui me saame ka teistmoodi, siis me seda ei tee,” sõnas Helme. Tema sõnul on maaeluministeerium andnud teada, et Eestis on tagatud toiduvaru. „Eesti on toitu eksportiv riik ja esmane ülesanne on hoolitseda selle eest, et toidutööstus jätkaks normaalselt toimimist. Mingiteks paanikaostudeks põhjust ei ole,” sõnas rahandusminister.

Mis puudutab otseseid samme, mida on majanduskriisi leevendamiseks võimalik ära teha, tõi Helme välja, et ettevõtlussektor ise otsib paralleelselt valitsusega tekkinud olukorrale lahendusi. „Näiteks teatas täna LHV pank, et ta on muutnud oma korda ja on valmis andma laenupuhkusi force majeure’ist (vääramatu jõud – e.k) tekkinud erakorralisse olukorda sattunud ettevõtetele, kellel on laenu tagasimaksega tekkinud raskusi,” rääkis rahandusminister.

Tema kinnitusel vaatavad pangad kindlasti sama pilguga ka kodulaenudele. „See risk tekib meil siis, kui meil tekib suurem tööpuudus, aga praegu me räägime siiski ettevõtlusest. Me räägime ettevõtlussektorist, kus mõnedes sektorites on müügitulu kahanenud 60-80% viimastel nädalatel. Sellises olukorras maksta palkasid, maksta makse ja teenindada laenu ei ole mõeldav. Siin peavad nii riik kui ka krediidiasutused tulema omalt poolt appi, et need erakorralised olukorrad üle elada,” lausus Helme.

Ta avaldas lootust, et tegu on siiski ajutise olukorraga, mis võib küll järgmistel nädalatel ja kuudel halveneda ning venida kuudepikkuseks, kuid Hiina ja Korea näited annavad lootust, et üks hetk haiguse tipp möödub. „On lootust, et mõne kuu jooksul see puhang taandub. Meie ülesanne Eesti valitsusena on hoolitseda selle eest, et nakatumised Eesti sees oleks võimalikult piiratud,” rääkis Helme. Seetõttu on kaalumisel ka Saare maakonna eraldi karantiini panek.