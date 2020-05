Martin Helme: maasikakasvatajate mure tööjõupuuduse pärast ei lähe kokku nende majandusaasta aruannetega. Sektoris on väga kõrge ümbrikupalga risk

Sel neljapäeval avaldas Helme kahtlust, et maasikakasvatajad ei maksa riigile nõuetekohaselt makse ning palub maksu- ja tolliameti (MTA) asja uurida. Ministri avaldus sai tormilist vastukaja nii teistelt poliitikutelt kui ka maasikakasvatajatelt endilt, kes lükkasid süüdistuse tagasi. Eile saatsid mitmed Eesti põllumajandusvaldkonna katuseorganisatsioonid ministrile vastuseks pöördumise, kus rõhutasid, et MTA-ga käib ettevõtetel juba tihe suhtlus ja koostöö.

"Kurb on tunnistada, et kui julgesime oma murest rääkida ja ootasime valitsuselt vastutulekut, saime vastuseks kuriteokahtlustuse," ütles Eesti maasikakasvatajate liidu juhatuse liige Elke Lillemets.

Helme ei tagane

Täna ütles rahandusminister Helmede raadiosaates "Räägime asjast", et maasikakasvatajate praegune suur mure tööjõupuuduse pärast ei ole kooskõlas nende majandusaasta aruannetega. "Käivad ringi nädalate kaupa, taovad vastu rinda ja ütlevad, et kuskilt ei ole võtta 1500-eurose palgaga inimest. Mis 1500-eurose palgaga inimest? Aruanne näitab, et eelmine aasta oli kolm inimest miinimumpalgaga arvel," sõnas Helme.

"Siin on selgelt seadust rikutud või te praegu blufite oma tohutu tööjõuvajadusega. Vahet ju ei ole, kumb on - valetaja oled igal juhul," lisas ta.

Helme hinnangul on nende ebakõlade tõttu selge, et sektoris on kõrge ümbrikupalga risk ja MTA-l on põhjendatud asuda asja uurima. Samuti saates osalenud Mart Helme ütles, et nende kahtluse alla on sattunud ainult need maasikakasvatajad, kes kasutavad võõrtööjõudu ja on tema sõnul palganud praegu PR-firmad enda nimel lobitööd tegema.