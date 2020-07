Martin Helme: mina küll maasikasvatajate ees ei vabanda. Ma ei näe üldse, mille eest ma vabandama pean

Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anvelt küsis täna saates „Kärt küsib, Martin Helme vastab” rahandusministrilt, kas ta plaanib ka maasikakasvatajate ees, kes on pidanud võõrtööjõu puudusel põldudele jätma kümneid tonne maasikaid, nüüd ka tekitatud kahju pärast vabandada.

„Ei, sellist plaani küll ei ole. Ma üldse ei tegele vabandamisega. Me elame ajastul, kus kõik tahavad solvuda ja kangesti nõuavad vabandusi. Ma ei näe üldse, mille eest ma vabandama pean,” märkis nädalavahetusel EKRE uueks juhiks saanud Martin Helme.

„Mu meelest peaks üldse Hiina kompartei vabandama koroonaviiruse maailma [valla] päästmise eest – kui kelleltki tahetakse vabandust. Või kui kelleltki tahetakse kompensatsiooni, siis kirjutage esimees Xi-le. Ma ei arva, et me oleme midagi valesti teinud,” lisas rahandusminister.

Tema sõnul on valitsus seisnud oma viimaste kuude tegevusega Eesti rahvatervise eest ja selle eest, et Eesti oleks terve riik. „Ja me olemegi terve riik – nüüd mitmeid päevi järjes tulevad nullid,” sõnas Helme, viidates sellele, et positiivseid koroonaviiruseteste enam ei ole antud. „Kõik, mis me tegime, tegime õigesti ja hästi ja Eesti rahva kasuks,” leidis vastne EKRE juht.

Ärileht kirjutas täna, kuidas Lõuna-Eesti suured maasikakasvatajad peavad kümneid ja kümneid tuhandeid tonne maasikaid põldudele jätma, kuna jaanipäeva nädala, kui maasikas küpseks sai, ei olnud neil kuskilt võtta töökäsi, kes aitaks maasikaid korjata.

Sellele järgnenud tugevad sajud rikkusid aga saagi ära, mistõttu jäävadki need kümned tonnid maasikad põldudele mädanema. Kuigi tänaseks on maasikakasvatajad leidnud vajalikud töökäed, on sellest vähe kasu, sest suurem osa saaki on juba raisus.

Kuigi valitsus otsustas täna leevendada välistööle seatud piiranguid, on sellest vähe kasu maasikakasvatajatele, kelle hooaja tipp on tänaseks sisuliselt läbi.