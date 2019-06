Martin Helme nõuab pankades toimunud rahapesu kohta selgust

„Eestil on 2021. aasta alguses ees ootamas Moneyvali uus hindamine. Sel korral hinnatakse, kuidas me erinevaid seaduseid ja regulatsioone praktikas ellu rakendame ja milline on meie asutuste võimekus tegelikult rahapesu tõkestamisega tegeleda. Me peame riigina pingutama, sest praegune olukord ei pruugi olla hindamise edukaks läbimiseks piisavalt hea. Mul on tunne, et mitmed riigiasutused alahindavad seda võimalikku riski, et Eesti võibki 2021. aastal sattuda rahapesu tõkestamise osas tõhustatud järelevalve all olevate riikide nimekirja. Sellel on omad tagajärjed nii riigi mainele, finantskeskkonnale kui ka seonduvale halduskoormusele,“ sõnas Martin Helme.

Moneyval on Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitlusega tegelev ekspertkomitee (täisnimega Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism).

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valitsuskomisjoni tegevus hõlmab nii rahapesu ja terrorismi tõkestamise poliitika kujundamist kui ka koordineerimist riiklike riskide kaardistamisel ja nende maandamise tegevusplaani koostamisel. Komisjoni kuuluvad mitmete ministeeriumide, maksu- ja tolliameti, prokuratuuri, politseiasutuste, Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajad.