Martin Helme palgatud USA advokaat, kes peaks Eestile rahapesu trahvimiljonid tooma, on kaitsnud ohtralt kahtlase taustaga ärimehi

Eelmisel nädalal tutvustas rahandusminister Martin Helme (EKRE) avalikkusele endisest FBI direktorist USA advokaati Louis Freehi, kes hakkab võitlema selle eest, et Eesti saaks ka osa krõbedatest rahapesutrahvidest, mis USA-s määrata võidakse.

"Pessimistlikult räägime kümnetest miljonitest, optimistlikult sadadest miljonitest, aga võib-olla isegi rohkem," rääkis siis Helme, viidates Freehi bürooga sõlmitud leppe sisule. Rahandusminister rõhutas, et see on vaid üks pool värskelt sõlmitud õigusabilepingust. Teine osa on saata sõnum nii Euroopas kui USAs, et Eesti võtab rahapesujuhtumeid tõsiselt.

Samas on aastatel 1993-2001 FBI direktorina ametis olnud Freeh pärast FBI-st lahkumist – ja just viimastel aastatel – paistnud silma nii küsitava tegevusega ärimeeste huvide kaitsmisega kui ka kajastustega, kus seatakse tema enda eetilist kompassi kahtluse alla.

Ärileht tegi ülevaate peamistest viimastel aastatel enim kajastust saanud juhtumitest.